Промес — в составе сборной Нидерландов на матчи Лиги наций, де Вильена не попал в заявку
Сборная Нидерландов объявила окончательный состав команды на матчи Лиги наций с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября).
В список попал бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена оказался вне заявки.
Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич»).
Защитники: Аке («Манчестер Сити»), ван Дейк («Ливерпуль»), Дамфрис (ПСВ), Хатебур («Аталанта»), Схуурс («Аякс»), Велтман («Брайтон»), де Врей («Интер»), Вийндал (АЗ).
Полузащитники: де Бек («Аякс»), Фер («Фейеноорд»), Ихаттарен (ПСВ), де Роон («Аталанта»), Строотман («Марсель»), Вайналдум («Ливерпуль»).
Нападающие: Бабел («Галатасарай»), Бергвейн («Тоттенхэм»), де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Промес («Аякс»).
Де Вильена попал в предварительный состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций
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