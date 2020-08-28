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Промес — в составе сборной Нидерландов на матчи Лиги наций, де Вильена не попал в заявку

Промес — в составе сборной Нидерландов на матчи Лиги наций, де Вильена не попал в заявку
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Нидерландов объявила окончательный состав команды на матчи Лиги наций с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября).

В список попал бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес. Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена оказался вне заявки.

Вратари: Бизот (АЗ), Силлессен («Валенсия»), Крул («Норвич»).

Защитники: Аке («Манчестер Сити»), ван Дейк («Ливерпуль»), Дамфрис (ПСВ), Хатебур («Аталанта»), Схуурс («Аякс»), Велтман («Брайтон»), де Врей («Интер»), Вийндал (АЗ).

Полузащитники: де Бек («Аякс»), Фер («Фейеноорд»), Ихаттарен (ПСВ), де Роон («Аталанта»), Строотман («Марсель»), Вайналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Бабел («Галатасарай»), Бергвейн («Тоттенхэм»), де Йонг («Севилья»), Депай («Лион»), Промес («Аякс»).

Де Вильена попал в предварительный состав сборной Нидерландов на матчи Лиги наций
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