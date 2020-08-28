У Канчельскиса диагностирован коронавирус
Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Olamsport.
Ранее стало известно, что специалист отсутствует в протоколе матча 13-го тура Высшей лиги Узбекистана с командой «Коканд 1912».
Позже стало известно, что российский специалист сдал положительный тест на коронавирус. В протоколе встречи Нумон Хасанов указан как помощник главного тренера и именно он руководит командой.
Будучи футболистом, Канчельскис выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фиорентина», донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», «Крылья Советов», «Сатурн».
В данный момент «Навбахор» занимает шестое место в чемпионате Узбкекистана.
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