У Канчельскиса диагностирован коронавирус

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Olamsport.

Ранее стало известно, что специалист отсутствует в протоколе матча 13-го тура Высшей лиги Узбекистана с командой «Коканд 1912».



Позже стало известно, что российский специалист сдал положительный тест на коронавирус. В протоколе встречи Нумон Хасанов указан как помощник главного тренера и именно он руководит командой.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фиорентина», донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», «Крылья Советов», «Сатурн».

В данный момент «Навбахор» занимает шестое место в чемпионате Узбкекистана.