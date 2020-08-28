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У Канчельскиса диагностирован коронавирус

У Канчельскиса диагностирован коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Olamsport.

Ранее стало известно, что специалист отсутствует в протоколе матча 13-го тура Высшей лиги Узбекистана с командой «Коканд 1912».

Позже стало известно, что российский специалист сдал положительный тест на коронавирус. В протоколе встречи Нумон Хасанов указан как помощник главного тренера и именно он руководит командой.

Будучи футболистом, Канчельскис выступал за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фиорентина», донецкий «Шахтёр», киевское «Динамо», «Крылья Советов», «Сатурн».

В данный момент «Навбахор» занимает шестое место в чемпионате Узбкекистана.

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