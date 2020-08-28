Орлов: Малкома цепляли, судья должен был ставить пенальти. У Соболева было то же самое

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об эпизоде с неназначением пенальти в ворота московского «Динамо» в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
«Судья должен был назначить пенальти, когда Малкома цеплял защитник „Динамо“. Не знаю, что там думал арбитр. До этого был матч „Спартака“ с „Ротором“, и у Соболева была такая же история. Там пенальти назначили. Судьи трактуют эпизоды по-своему. Если оценивать по-футбольному, то это, конечно, пенальти. Если не пенальти, то штрафной и красная карточка игроку, который прервал атаку футболиста „Зенита“, выходившего один на один с вратарём. То есть защитник не дал Малкому забить гол. В правилах написано, что за это положена красная карточка.
Малкома чуть задели? На такой скорости достаточно минимального контакта. Все форварды научены падать, когда их так хватают руками. Малком, Месси и Роналду сразу падают, поскольку знают, что это повод для 11-метрового удара. Кстати, Соболев так же упал. Ну что тут думать? Есть правила — и всё. Малком правила знает. Это понятно человеку, который разбирается в футболе. Подозреваю, что судья сам не играл, в футболе он не разбирается», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
- 28 августа 2020
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