Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию, призвав Месси вернуться в родной клуб

Болельщики «Ньюэллс Олд Бойз» на улицах аргентинского города Росарио устроили акцию с призывом к форварду «Барселоны» Лионелю Месси вернуться в родной клуб.

Фанаты прямо на дорогах скандировали кричалки и жгли пиротехнику.

Месси сообщил о желании покинуть «Барселону» после поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Сообщалось, что Месси выразил желание играть за английский «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу форварда Лионеля Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити»: Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.



Сообщалось, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер аргентинца около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков. Стало известно, что каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.