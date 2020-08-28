Канчельскис — о коронавирусе: чувствую себя хорошо. Будем бороться с этой заразой
Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис, который накануне прошёл положительный тест на коронавирус, рассказал о своём самочувствии.
«У меня диагностирован коронавирус. Чувствую себя хорошо, но играть не могу. Будем бороться с этой заразой.
Пока всё нормально. Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил. Ничего страшного. Переживём. Пусть никто не болеет и бережёт себя! — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что специалист отсутствует в протоколе матча 13-го тура Высшей лиги Узбекистана с командой «Коканд 1912». В протоколе встречи Нумон Хасанов был указан как помощник главного тренера, и именно он руководил командой.
У Канчельскиса диагностирован коронавирус
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