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Канчельскис — о коронавирусе: чувствую себя хорошо. Будем бороться с этой заразой

Канчельскис — о коронавирусе: чувствую себя хорошо. Будем бороться с этой заразой
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис, который накануне прошёл положительный тест на коронавирус, рассказал о своём самочувствии.

«У меня диагностирован коронавирус. Чувствую себя хорошо, но играть не могу. Будем бороться с этой заразой.

Пока всё нормально. Нужно искать положительное: хотел сбросить пару килограммов, из-за всех симптомов их и сбросил. Ничего страшного. Переживём. Пусть никто не болеет и бережёт себя! — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что специалист отсутствует в протоколе матча 13-го тура Высшей лиги Узбекистана с командой «Коканд 1912». В протоколе встречи Нумон Хасанов был указан как помощник главного тренера, и именно он руководил командой.

У Канчельскиса диагностирован коронавирус
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