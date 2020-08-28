Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение
Арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Казарцев отстранён на неопределённое время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.
Как сообщает источник, в отношении Алексея в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.
Напомним, «Спартак» в ходе матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата, но этого не произошло.
«Ничего плохого и не подозревали». Газизов — о проверке Еськова и Казарцева на полиграфе
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