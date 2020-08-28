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Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение

Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Казарцев отстранён на неопределённое время. По Еськову официальной информации о сроке наказания не было.

Как сообщает источник, в отношении Алексея в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.

Напомним, «Спартак» в ходе матча выигрывал со счётом 2:0, но «Сочи» ушёл от поражения благодаря двум голам с пенальти. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о снятии команды с чемпионата, но этого не произошло.

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