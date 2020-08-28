Хавбек «Лиона» Ауа заразился коронавирусом

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Get French Football News.

Футболист пропустит сегодняшний матч с «Дижоном» в Лиге 1, а также потеряет место в составе сборной Франции на ближайшие матчи Лиги наций.

21-летний Ауа является воспитанником «Лиона». Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года. В минувшем сезоне Ауа провёл в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 результативных передачи.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сообщил, что у полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба обнаружен коронавирус. В составе сборной Франции полузащитника заменит 17-летний хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинжа.



В сентябрьских матчах Лиги наций сборной Франции предстоит встреча с национальными командами Швеции и Хорватии. Матчи пройдут 5 и 8 сентября соответственно.