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«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича
Футбол / РПЛ 0

Вратарь Йосип Чондрич продолжит карьеру в «Роторе», сообщается на официальном сайте волгоградской команды.

26-летний голкипер с 2018 года выступал за команду «Истра 1961» (Хорватия). В послужном списке футболиста также такие клубы, как «Загреб», «Трешневка» и «Бистра». Сезон-2017/2018 Йосип провёл в футбольном клубе «Рудеш».

Чондрич будет выступать за волгоградцев под номером «93».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Ротор» имеет в активе одно очко и располагается на последнем месте турнирной таблицы. Волгоградцы проиграли «Зениту», «Ахмату», «Сочи» и «Спартаку», а также сыграли вничью с «Динамо».

Следующий матч подопечные Александра Хацкевича проведут с «Химками», которые также вышли в высший дивизион по итогам предыдущего розыгрыша ФНЛ. Встреча состоится завтра, 29 августа.

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