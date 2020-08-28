«Ротор» объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

Вратарь Йосип Чондрич продолжит карьеру в «Роторе», сообщается на официальном сайте волгоградской команды.

26-летний голкипер с 2018 года выступал за команду «Истра 1961» (Хорватия). В послужном списке футболиста также такие клубы, как «Загреб», «Трешневка» и «Бистра». Сезон-2017/2018 Йосип провёл в футбольном клубе «Рудеш».



Чондрич будет выступать за волгоградцев под номером «93».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги «Ротор» имеет в активе одно очко и располагается на последнем месте турнирной таблицы. Волгоградцы проиграли «Зениту», «Ахмату», «Сочи» и «Спартаку», а также сыграли вничью с «Динамо».

Следующий матч подопечные Александра Хацкевича проведут с «Химками», которые также вышли в высший дивизион по итогам предыдущего розыгрыша ФНЛ. Встреча состоится завтра, 29 августа.