«Фламенго» хочет продлить аренду Педро Роши у «Спартака» до марта 2021 года

Полузащитник «Спартака» Педро Роша, который выступает за бразильский «Фламенго» на правах аренды, может остаться на родине до марта 2021 года, сообщает Flamengo Noticias.

Известно, что аренда Роши рассчитана до конца текущего календарного года, однако из-за пандемии коронавируса сроки сезона в Бразилии сместились. «Фламенго» вступил в переговоры со «Спартаком» о продлении соглашения на три месяца. Источник отмечает, что после первого раунда переговоров красно-белые не против продлить аренду Педро.

Ранее сообщалось, что соглашение клубов включает в себя опцию последующего выкупа хавбека. При этом «Фламенго» заплатит красно-белым за аренду Роши и возьмёт на себя обязательства по зарплате игрока.