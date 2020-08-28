Дешам: Гризманн был рад играть с Месси. Иногда всё шло хорошо, иногда — не очень

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в «Манчестер Сити».
«Я не знаю. Во-первых, это меня не касается. Это касается Лео Месси и «Барсы», поэтому я не буду об этом говорить. Что касается Антуана Гризманна — может ли эта ситуация повлиять на него? Это ещё предстоит выяснить. Вопрос больше в его позиции, позиции на поле. Он был по-настоящему рад играть с Месси. Иногда всё шло хорошо, а иногда — не очень. Нельзя сказать, что они несовместимы на поле. Ситуация с Месси — не моё дело, мне нужно заботиться о других вещах. Это касается только клубов", — цитирует Дешама Goal.
Нападающий Лионель Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством «Барселоны», чтобы уладить детали по расторжению контракта. Аргентинец хочет покинуть сине-гранатовых без конфликтов и судебных разбирательств. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей.
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