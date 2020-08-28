Месси обратился за помощью к юристам, чтобы покинуть «Барселону» бесплатно

Нападающий Лионель Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством «Барселоны», чтобы уладить детали по расторжению контракта, сообщает Ole.

Аргентинец хочет покинуть сине-гранатовых без конфликтов и судебных разбирательств. Однако позиция клуба остаётся прежней — в соглашении Месси и каталонцев прописаны отступные в размере € 700 млн. Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити»: Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.