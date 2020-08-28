«Барселона» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных

Руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего Лионеля Месси о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере € 700 млн, сообщает журналист BBC Sport и Diario Sport Гийом Балаге в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Месси вместе с юристами планирует провести встречу с руководством сине-гранатовых чтобы уладить детали по расторжению контракта. Аргентинец хочет покинуть клуб без конфликтов и судебных разбирательств. Лионель рассчитывает на помощь юристов и хочет использовать опцию в контракте, по которой он может бесплатно покинуть клуб по истечении каждого сезона.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
- 28 августа 2020
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