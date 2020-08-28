В «Манчестер Сити» уверены, что Месси отклонит предложения от других клубов

Представители «Манчестер Сити» выразили уверенность, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в случае разрешения покинуть клуб перейдёт к ним в команду, сообщает ESPN.

По информации источника, в английском клубе убеждены, что аргентинец отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда. Ранее сообщалось, что Месси интересуются также «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

Накануне стало известно, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере € 700 млн.



«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.