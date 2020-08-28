Депутат Лебедев: если пожизненно отстранить Еськова, к концу первого круга не будет судей

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который был видеопомощником Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), не прошёл проверку на полиграфе.

«Полиграф — это не самая высшая инстанция, по которой можно судить о правоте человека. Не считаю, что он должен являться решением пожизненного отстранения от судейства. Вы можете поговорить с большим количеством специалистов: полиграф не так уж и сложно обмануть, если есть желание. К тому же это техника, которая может ошибаться.



Если господин Еськов в матче «Спартак» — «Сочи» действительно «подсуживал», за это следует наказать, но не пожизненно же. Если мы будем принимать такие решения, то к концу первого круга просто не будет судей. Мы же видим, что каждый тур кто-то из команд собирается сниматься, хотя никто об этом не думает. Надо просто крикнуть! Каждый тур говорят о том, что нужно убрать того или иного судью: он не нравится, плохо судил, поменяйте. Что это за подход? Да, есть проблемы с судьями, но проверка на полиграфе — не способ решения данной проблемы.



Мы не присутствовали на процедуре проверки Еськова и не можем точно говорить, на каком вопросе Еськов «посыпался»? Повторюсь, я не считаю полиграф высшей инстанцией. Можно задать вопрос: употреблял ли он наркотики? Он тоже может посыпаться», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.