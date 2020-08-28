Уволенный «Енисеем» врач коронавирусной бригады будет разбираться с клубом

Врач и массажист Нуретдин Аскеров, работавший в «Енисее», заявил, что собирается оспорить своё увольнение из красноярского клуба.

«Скорая помощь — моя основная работа уже больше трёх лет. В прошлом году, когда закончил колледж, я уже трудился на скорой в должности фельдшера. До этого был санитаром. Если бы «Енисей» был основным местом работы, то, естественно, я выбрал бы его. Совмещать было нельзя: по указу Роспотребнадзора медработники из красной зоны не должны работать по совместительству.

С 26 марта я пошёл работать в коронавирусную бригаду скорой помощи. Футбола не было, моя помощь в клубе была не нужна, а острая помощь людям необходима. Я осознанно пошёл на этот риск, считая своим долгом помогать людям в этой непростой ситуации.



Я думал, что клуб выйдет, когда вируса не будет. Но правительство ослабило режим, пошли тренировки, а я продолжил работать. Отправил им справку, что работаю в коронавирусной бригаде, по сути, первым вступаю в контакт с больными. Мне на мою эсэмэску ответили, что всё приняли. А потом вдруг начали писать, что я отсутствую на работе, ссылаться, что я их не уведомил. При этом они до этого вручали мне кофемашину, снимали репортаж.



Буду ли разбираться с клубом? Да. Я выложил пост в «Инстаграме», чтобы найти среди подписчиков людей с юридическим образованием, которые помогли бы мне разобраться в этом вопросе. Может, «Енисей» в этой ситуации неправ», — сказал Аскеров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Руководство красноярского «Енисея» ранее уволило Аскерова за прогулы, хотя он работал в коронавирусной бригаде.



«Енисей», набрав в пяти турах 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт 30 августа на своём поле с «Крыльями Советов».