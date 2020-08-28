З. Бакаев: Солтмурад изобразил ромбик после победы над ЦСКА, потому что помнит свои истоки

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями от победы над «Ротором» (1:0) в матче 5-го тура РПЛ, а также прокомментировал жест своего брата, полузащитника «Рубина» Солтмурада Бакаева, который после победы над ЦСКА (2:1) изобразил ромбик на общем фото из раздевалки.

«Я в хорошей форме. И в прошлых играх я был в нормальной форме, просто были другие проблемы, с которыми, я думаю, справился. Дальше будет лучше и лучше.



После замены улыбался? Хотел забить второй мяч, чтобы поставить жирную точку в этой игре, но не получилось. Надеюсь, что оставил на следующую игру. Улыбался, потому что настроение было хорошее, наслаждался этим моментом, этим днём.

Солтмурад показал ромбик после победы над ЦСКА? Он забил гол нашему принципиальному сопернику, из-за этого показал, что помнит свои истоки. Сколько лет он провел в «Спартаке», так что спартаковское в нем живёт и будет жить», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.