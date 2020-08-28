Зелимхан Бакаев — об «Арсенале»: вспоминаю каждый день, проведённый там

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился эмоциями в преддверии матча шестого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Напомним, хавбек выступал за туляков на правах аренды в сезоне-2018/2019.
«Можно ли назвать противостояние с «Арсеналом» принципиальным? Я просто рад сыграть с этой командой, встретить бывших партнёров. Я провёл там очень хорошее время. Там прекрасный коллектив, прекрасные люди, будет приятно с ними разделить поле.
Я вспоминаю каждый день, проведённый там. С большим удовольствием ездил на каждую тренировку. Помню прекрасные победы над сильными соперниками, это было эмоционально», — сказал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.
Матч 6-го тура «Спартак» — «Арсенал» пройдёт завтра, 29 августа. Начало — в 18:00 мск.
- 28 августа 2020
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