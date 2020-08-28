«Ювентус» контактировал с отцом Месси. В клубе мечтают о связке аргентинца с Роналду

«Ювентус» выходил на связь с отцом аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает France Football. В туринском клубе мечтают о создании атакующего дуэта Роналду — Месси.

Сообщалось, что отец нападающего, Хорхе Месси, сказал спортивному директору «Пари Сен-Жермен» Леонардо Араужо, что его сын хочет перейти в «Манчестер Сити».



По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что аргентинец отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда. Ранее сообщалось, что Месси интересуются также «Пари Сен-Жермен» и «Интер».



«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.