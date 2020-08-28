«В фильме много дури». Гершкович высказался о сериале про Стрельцова

Экс-футболист Михаил Гершкович, одноклубник Эдуарда Стрельцова в «Торпедо», поделился мнением о сериале «В созвездии Стрельца».

«Фильм на душу не лёг. Есть два положительных момента: хороший артист и тот факт, что Эдика показали хорошим, добрым и порядочным человеком. Ровно таким, каким он был на самом деле. Не исказили ситуацию с несчастным случаем, где он действительно не был виноват… Зато показали много вещей, которых не было вовсе. Масса людей на некоторых должностях, которые не соответствуют действительности.

Очень плохо показали тренировочные поля. Что это было вообще? Ощущение, будто на огороде играли. Скажу честно, я не окунулся в атмосферу, в которой прожил всю жизнь. Мне звонили многие коллеги с возмущениями, что не смогли сделать достойный фильм для достойного человека. Там ведь и выдумывать даже ничего не нужно было. А в концовке фильма искажена жизненная биография Стрельцова.

Фильм заканчивается странно: в 1965 году «Торпедо» становится чемпионом, приезжают в Москву, а Эдика встречает жена с дочкой. Неужели нельзя было проверить, что в 1964 году у Эдика от Раисы Михайловны родился сын Игорь? Который здравствует до сих пор. Надо же думать об этом. Получается, что его встретила жена с дочкой, с которой он не жил. Они давно были в разводе. Зачем было выдумывать? Почему нельзя показать, что после выхода из тюрьмы он нашёл новую семью, в которой был счастлив?

Раиса Михайловна всю жизнь его оберегала, заботилась. Мы очень с ними дружили. Вот об этом нужно было сказать! Хорошо, что фильм о Стрельцове сняли и показали его порядочным и добрым человеком. Но можно было это сделать, не искажая других вещей. В фильме много дури. Думаю, со мной многие ребята согласятся. С каждой серией терял интерес. Досмотрел из уважения к Стрельцову.

Хорошо, что о Стрельцове заговорили, идёт дискуссия. Может, кто-то возьмётся и сделает хороший и добрый фильм? Который всё же передаст трагичность судьбы. Можно прийти на Ваганьковское кладбище и посмотреть, какой памятник стоит у Стрельцова. Замысел заключается в том, что его голова и фигура зажата двумя глыбами, а он рвётся к мячу. Нужно передать вот эту трагедию. Стрельцов был очень добрым, жалостливым парнем. А в итоге сделали халтуру! Пусть возьмут в консультанты людей, которые были рядом», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«В созвездии Стрельца» — картина о судьбе Эдуарда Стрельцова, в основу которой вошли события из жизни футболиста в период с 1955 по 1964 год. Сериал был снят в 2015 году. Картину транслировали в Интернете, на телевидении её начали показывать на этой неделе.