Сделка об аренде форварда «Реала» Мариано Диаса в «Бенфику» заключена без согласия игрока

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас не давал согласия на переход в «Бенфику», хотя все детали арендного соглашения уже улажены, сообщает Marca.

Доминиканский футболист планировал начать сезон в «Реале». Ни его представитель, ни его окружение не говорили ни с кем из «Бенфики» об условиях трансфера и его роли в команде.

Ранее сообщалось, что форвард не хочет идти на понижение заработной платы. Чтобы заполучить Мариано, «Бенфике» придётся заплатить футболисту € 4,5 млн за сезон-2020/2021. Клуб рассчитывает снизить эту сумму, но согласия с нападающим пока не достиг.



Доминиканский футболист сделал первые шаги во взрослом футболе в системе «Реала». В 2018 году нападающий вернулся в клуб. За два сезона он провёл 18 матчей и забил четыре мяча.