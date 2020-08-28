Клопп — об интересе «Барселоны» к Вейналдуму: эти вещи касаются только нас и игрока

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Жоржиньо Вейналдуму.

«Эти вещи касаются только нас и игрока. На данный момент всё в порядке. Джини играл очень хорошо в предсезонке и провёл пару хороших сезонов в «Ливерпуле». Это всё, что я могу сказать об этом на данный момент», — цитирует Клоппа Goal.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман заинтересован в подписании нидерландского полузащитника.



По данным СМИ, за последние несколько месяцев Вейналдум и «Ливерпуль» не сумели договориться о продлении контракта, который действителен до лета 2021 года. Сообщается, что Куман призывает Вейналдума не подписывать с английским клубом новый контракт.