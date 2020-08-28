КДК наказал «Локомотив» за оскорбительное поведение Сухины после матча с «Ахматом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» и начальник московской команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча с «Ахматом» (2:3).

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашёл в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата. Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.

В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей. КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/2021», — цитирует Григорьянца ТАСС.