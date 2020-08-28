Левандовски: кому бы я отдал «Золотой мяч» в этом году? Себе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оригинально ответил на вопрос о вручении премии «Золотой мяч» в этом году, которая, напомним, из-за пандемии коронавируса была отменена.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч» в этом году? Себе», — сказал Левандовски в видео, размещённом в «твиттере» Kanał Sportowy.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лионель Месси. Эксперты по всему миру сходятся на том, что если бы приз вручили, то главным претендентом на него стал был Левандовски.

Журналисты американского издания Bleacher Report создали на сайте Change.org петицию, в которой призывают коллектив журнала France Football вручить в 2020 году «Золотой мяч» лучшему игроку Европы.



France Football объявил об отмене премии в 2020 году в конце июля, объяснив решение «исключительными обстоятельствами, из-за которых отсутствуют справедливые условия для вручения награды», подразумевая пандемию коронавируса. В данный момент петицию подписали более 140 тысяч человек.