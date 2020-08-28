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Хет-трик Депая помог «Лиону» одержать волевую победу над «Дижоном»

Хет-трик Депая помог «Лиону» одержать волевую победу над «Дижоном»
Футбол / Франция 0

В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Лион» разгромил «Дижон». Встреча проходила на «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Орельен Шедлер. Форвард лионской команды Мемфис Депай сравнял счёт с пенальти. В конце первого тайма Веслей Лаутоа забил в свои ворота, и счёт стал 2:1 в пользу «Лиона». Сразу после этого Депай оформил дубль. Во втором тайме нидерландский форвард сделал хет-трик, забив с пенальти, и установил окончательный счёт.

Во встрече с «Дижоном» не принимал участия полузащитник «Лиона» Уссем Ауа. Футболист ранее заразился коронавирусной инфекцией. Ауа потерял место в составе сборной Франции на ближайшие матчи Лиги наций.

Франция - Лига 1. 2-й тур
28 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
4 : 1
Дижон
Дижон
0:1 Шедлер – 14'   1:1 Депай – 39' (пен)   2:1 Лаутоа – 45' (автогол)   3:1 Депай – 45+1'   4:1 Депай – 66' (пен)
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