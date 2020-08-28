Хет-трик Депая помог «Лиону» одержать волевую победу над «Дижоном»
В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Лион» разгромил «Дижон». Встреча проходила на «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий гостей Орельен Шедлер. Форвард лионской команды Мемфис Депай сравнял счёт с пенальти. В конце первого тайма Веслей Лаутоа забил в свои ворота, и счёт стал 2:1 в пользу «Лиона». Сразу после этого Депай оформил дубль. Во втором тайме нидерландский форвард сделал хет-трик, забив с пенальти, и установил окончательный счёт.
Во встрече с «Дижоном» не принимал участия полузащитник «Лиона» Уссем Ауа. Футболист ранее заразился коронавирусной инфекцией. Ауа потерял место в составе сборной Франции на ближайшие матчи Лиги наций.
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