Форвард «Наполи» Осимхен в дебютном матче забил три гола за восемь минут
Новичок «Наполи», нигерийский нападающий Виктор Осимхен провёл дебютный матч в составе итальянской команды.
Форвард вышел в стартовом составе на товарищескую игру с клубом «Л’Акуила» и оформил хет-трик в первые восемь минут встречи.
Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила € 50 млн. Нигерийский форвард выступал за французский клуб с августа 2019 года. «Лилль» купил Виктора у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн.
В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.
«Наполи» занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии. Команда сумела набрать 62 очка.
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