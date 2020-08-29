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Форвард «Наполи» Осимхен в дебютном матче забил три гола за восемь минут

Форвард «Наполи» Осимхен в дебютном матче забил три гола за восемь минут
Футбол / Италия 0

Новичок «Наполи», нигерийский нападающий Виктор Осимхен провёл дебютный матч в составе итальянской команды.

Форвард вышел в стартовом составе на товарищескую игру с клубом «Л’Акуила» и оформил хет-трик в первые восемь минут встречи.

Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила € 50 млн. Нигерийский форвард выступал за французский клуб с августа 2019 года. «Лилль» купил Виктора у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн.

В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.

«Наполи» занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии. Команда сумела набрать 62 очка.

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