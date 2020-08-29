Баринов обсудил с Идову новость о переходе Миранчука в «Аталанту»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов и защитник «железнодорожников» Брайн Идову, выступающий за «Химки» на правах аренды, отреагировали на информацию о переходе хавбека Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Лёха уходит? О, ни фига себе», — сказал Баринов во время прямого эфира на своей странице в «Инстаграме». «Удачки Алексею. Теперь будем топить за «Аталанту», как за «Сельту» и «Монако», — отреагировал Идову.

«Аталанта» близка к приобретению полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука, ранее сообщил журналист Николо Скира. По его информации, итальянский клуб заплатит за игрока € 15 млн. Для Миранчука подготовили контракт на пять лет.

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.