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Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами подпишет контракт с клубом Серии B

Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами подпишет контракт с клубом Серии B
Футбол / Италия 0

Защитник Адиль Рами присоединится к итальянской «Реджине», которая начнёт будущий сезон в Серии B, сообщает журналист Альфредо Педулла в "Твиттере".

В минувшем сезоне команда играла в Серии С. На следующей неделе защитник прибудет в Рим для прохождения медицинского осмотра. Контракт Рами будет рассчитан на два года. Ранее о намерении подписать чемпиона мира сообщил президент «Реджины» Лука Галло.

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.

Футболист за свою карьеру выступал также в «Лилле», «Валенсии», «Милане», «Севилье», «Марселе».

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