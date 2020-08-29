Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами подпишет контракт с клубом Серии B

Защитник Адиль Рами присоединится к итальянской «Реджине», которая начнёт будущий сезон в Серии B, сообщает журналист Альфредо Педулла в "Твиттере".
В минувшем сезоне команда играла в Серии С. На следующей неделе защитник прибудет в Рим для прохождения медицинского осмотра. Контракт Рами будет рассчитан на два года. Ранее о намерении подписать чемпиона мира сообщил президент «Реджины» Лука Галло.
34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник — свободный агент.
Футболист за свою карьеру выступал также в «Лилле», «Валенсии», «Милане», «Севилье», «Марселе».
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