Геркус: Миранчук — молодец. Перешёл в более сильную команду, чем «Локомотив»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вероятный трансфер хавбека Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Молодец Алексей. Выиграл всё, что можно в нашей стране, отправился покорять Италию и Лигу чемпионов. Перешёл в более сильную команду, чем «Локо». Принял вызов. Уверен, проведёт много классных игр, добьётся многого. Цена, с учетом всех обстоятельств, соответствует реальности. Чувствую ли свою причастность к трансферу, как человек, который сохранил Лёшу в «Локомотиве»? К нему да, к трансферу нет», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее журналист Джанлуки ди Марцио сообщил, что «Аталанта» оформляет трансфер полузащитника «железнодорожников».
Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.
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