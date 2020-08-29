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MLS объявила о возобновлении чемпионата после паузы из-за полицейского насилия

MLS объявила о возобновлении чемпионата после паузы из-за полицейского насилия
Футбол / Прочие турниры 0

MLS объявила о решении возобновить матчи турнира после паузы, которая была вызвана протестами против расизма.

«После размышлений и переговоров с темнокожими футболистами было принято решение возобновить матчи MLS с сегодняшнего вечера. Темнокожие игроки запланировали встречу с руководством MLS, поскольку футболисты и лига продолжают работать вместе, чтобы создать долгосрочные перемены, как внутри MLS, так и за её пределами», — говорится в заявлении в «твиттере» MLS.

Напомним, MLS объявила о переносе оставшихся пяти матчей, которые должны были пройти в ночь на 27 августа из-за протестов против расизма.

В США вспыхнула новая волна протестов, вызванная тем, что полицейские города Кеноша несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

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