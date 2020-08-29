Хави назвал имя лучшего полузащитника в мире

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави рассказал, кого считает лучшим полузащитником в мире на данный момент.

«Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити »кажется мне другого уровня, жестоки, он может что-то изменить. Он лучший полузащитник в мире и относительно молодой», — приводит слова Хави Sport.es.

В минувшем сезоне-2019/2020 Де Брёйне стал автором 20 голевых передач, повторив рекорд АПЛ, принадлежавший бывшему нападающему «Арсенала» Тьерри Анри. Помимо этого Кевин забил 13 голов.

«Манчестер Сити» по итогам сезона занял в АПЛ второе место, уступив «Ливерпулю», оторвавшемуся от «горожан» на 18 очков. В Лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где уступила «Лиону».

40-летний Хави — воспитанник «Барселоны». В бытность футболистом защищал цвета клуба на протяжении 17 лет. В конце карьеры экс-полузащитник четыре года провёл в «Аль-Садде», а в прошлом году занял пост наставника команды и привёл её к победе в Кубке Катара.