Агент: Торрейра идеально подходит для «Торино», в котором он бы воссоединился с Джампаоло

Пабло Бентанкур, агент полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейры, рассказал о ситуации с возможным переходом своего клиента в другой клуб.

«Есть много запросов о предоставлении информации по Лукасу, но пока ничего официального, тем более письменных предложений нет. Игрок тренируется с «Арсеналом», он принадлежит им, это один из немногих спортсменов, которые приезжают в Англию и сразу же готовы провести 50 игр подряд.

После тяжёлой травмы ему не потребовалась операция, но процесс выздоровления всё равно оказался сложным и потребовал времени. Теперь тренер и «Арсенал» должны разобраться, нужен им Торрейра или нет.

Куда бы предпочёл перейти сам игрок? Футбол нужно разделить на две части: спортивную и экономическую. В спортивном плане Торрейра идеально подходит для «Торино», в котором он бы воссоединился с Марко Джампаоло после того, как они провели замечательное время в «Сампдории». В то же время мы должны быть реалистами и признать, что у «Арсенала» будут очень высокие требования, в то время как зарплата Лукаса также слишком высока для «Торино», — приводит слова агента Football Italia.