Каррагер: Месси усилил бы «Манчестер Сити», но не сделал бы их непобедимыми

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер прокомментировал возможные слухи с уходом Лионеля Месси из «Барселоны».
«Я бы хотел увидеть Месси в Премьер-лиге. Хочу посмотреть на него и проанализировать его игру. Единственный клуб, в который он действительно может перейти, — это «Манчестер Сити», зная какие финансовые возможности они имеют и кто возглавляет команду.
Я не думаю, что «Ливерпуль» будет рассматривать вариант с Месси, как минимум из-за финансовой стороны вопроса, а также из-за стиля игры, который ставит Юрген Клопп. Они намного более энергичны, чем «Сити», которые играют в более техничную игру, тем самым немного больше подходят для Месси, но я не понимаю, как можно будет провернуть такую сделку. С учётом цифр, появляющихся в прессе, — это ошеломляет.
Я хочу видеть Месси в Премьер-лиге, и если это будет «Сити» – хорошо, я приму это. Он может перейти только в 2-3 клуба. Мне кажется, что он может оказаться только в «Манчестер Сити» или «ПСЖ». Этот переход усилил бы «Манчестер Сити», но не сделал бы их непобедимыми.
Пару сезонов назад «Ливерпуль» выбил «Барселону» из ЛЧ, так что переход Месси в АПЛ не означает, что это конец для всех остальных», — цитирует Каррагера Sky Sports.
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