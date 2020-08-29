Роберт Левандовский: любой другой футболист с моими показателями выиграл бы «Золотой мяч»

32-летний польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовский выразил мнение о том, что заслужил получение «Золотого мяча» в этом году.
«Кому бы отдал «Золотой мяч»? Себе. C «Баварией» мы выиграли все, что могли. При этом во всех турнирах, будь то Бундеслига, Кубок Германии или Лига чемпионов – я стал лучшим бомбардиром. Конечно, давление на другого игрока могло быть сильнее. Однако любой другой футболист с моими показателями думаю, что выиграл бы эту награду.
Я не думал об отмене «Золотого мяча». У нас впереди было много матчей. Моим приоритетом была Лига чемпионов. Ни о каких собственных наградах я не думал», — приводит слова Левандовского Sportowe Fakty.
В прошедшем сезоне 32-летний форвард в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах отметился 55 забитыми мячами и 10 результативными передачами.
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