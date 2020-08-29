Агент Кевина Де Брёйне арестован в Бельгии по подозрению в отмывании денег

Патрик Де Костер, агент 29-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне, был арестован в Бельгии в коммуне Сен-Жиль, утверждает Daily Mail со ссылкой на местное издание Het Nieuwsblad.
При этом расследование местной прокуратуры было инициировано самим игроком «Манчестер Сити». Представитель органов правопорядка, объяснил, что агент подозревается в отмывании денег и подлоге. Расследование было начато в 2019 году и сосредоточено вокруг финансового спора, связанного с событиями, которые произошли в период с 2013 по 2014 год, когда Де Брёйне играл в «Вольфсбурге».
Источник отмечает, что следователи объяснили, что платежи, связанные с контрактом Кевина с «Вольфсбургом», проходили через Лихтенштейн, печально известный «налоговый рай», и не производились по закону.
В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник провёл 35 матчей за «Манчестер Сити», в которых стал автором 13 забитых мячей и 20 результативных передач.
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