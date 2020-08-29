Руслан Нигматуллин: ЦСКА проводит одну из лучших трансферных кампаний за последние годы

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оценил трансферную компанию московского ЦСКА.

«Красно-синие проводят одну из лучших трансферных кампаний за последние годы. ЦСКА покупает футболистов, которые могут усилить команду прямо сейчас. Подкрепление армейцам уже давно требовалось. Влашич заслужил себе в помощь футболистов, которые способны давать результат. Понятно, что пока новичков оценивать рано. Но столичный клуб на правильном пути. В последнем туре «Краснодар» еле ноги унес со своего стадиона», — цитируют Нигматуллина «Известия».

Напомним, что за текущий трансферный период состав «армейцев» пополнили Адольфо Гайч («Сан-Лоренцо), Бахтиёр Зайнутдинов («Ростов»), Бруно Фукс («Интернасьонал») и Чидера Эджуке («Херенвен»).