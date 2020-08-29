Парфёнов — о президенте «Урала»: человек искренне переживает за клуб, что в этом плохого?

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о президенте екатеринбургского клуба Григории Иванове, который во время матчей находится рядом со скамейкой запасных.

«Как строить отношения с руководителями? Универсального рецепта нет. Нужно находиться внутри, улавливать настроение человека. Постоянно идут психологические шахматы. Победа – одно настроение, поражение – второе, плохая игра, но победа – третье, хорошая игра, но проигрыш – четвёртое, ничья – пятое. Таковы нюансы тренерской работы, никуда не деться.



Естественно, я никогда не позволял руководителям вмешиваться в выбор состава на матч. В каких-то случаях из-за этого сильно страдал, получал ещё больше давления. Но лучше отвечу за свои ошибки, чем за чужие. Всё равно ведь придётся отвечать.

Что отвечал Гончаренко по поводу нахождения на скамейке Григория Иванова? Что всё нормально. Виктор Михайлович уходил подальше на бровку и сосредотачивался на игре. Я делал то же самое. Да всё нормально. Человек искренне переживает за клуб, за результат. Что в этом плохого? А что находится на скамейке — такая специфика. Любой приходящий знает о ней", — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.