«Тоттенхэм» отклонил первое предложение «Милана» по Орье
«Тоттенхэм» ответил отказом на стартовое предложение «Милана» о трансфере правого защитника «шпор» Сержа Орье. Стороны продолжают переговоры, но пока не могут сойтись в стоимости футболиста. Ожидается, что клуб из Италии улучшит запрос в ближайшее время, сообщает Sky Sports.
Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года, перейдя из ПСЖ за € 25 млн. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 16 млн.
27-летний правый защитник провёл 299 матчей, забил 19 мячей и отдал 42 результативные передачи. «Тоттенхэм» готов расстаться с Орье, поскольку ведёт активные переговоры о приобретении правого защитника «Вулверхэмптона» Мэтта Доэрти.
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье дал согласие на переход в «Милан»
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