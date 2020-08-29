Тарасов: руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».

«График тяжёлый. В связи с последними результатами настроение у всех хорошее, позитивное. Сейчас нужно сосредоточиться на „Тамбове“, взять домашние три очка перед небольшим перерывом и с хорошим настроением уйти на паузу, подготовиться к дальнейшим матчам.

Чувствую себя комфортно, хотя со стороны виднее. Главное — хочется больше играть, для этого нужно больше тренироваться, чтобы представился шанс. Руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде", — сказал Тарасов в интервью пресс-службе клуба.

Встреча «Рубина» и «Тамбова» пройдёт в Казани завтра, 30 августа. Начало — в 18:00 мск.