Тарасов: руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился эмоциями перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«График тяжёлый. В связи с последними результатами настроение у всех хорошее, позитивное. Сейчас нужно сосредоточиться на „Тамбове“, взять домашние три очка перед небольшим перерывом и с хорошим настроением уйти на паузу, подготовиться к дальнейшим матчам.
Чувствую себя комфортно, хотя со стороны виднее. Главное — хочется больше играть, для этого нужно больше тренироваться, чтобы представился шанс. Руки не опускаю, стараюсь всеми возможными способами помочь команде", — сказал Тарасов в интервью пресс-службе клуба.
Встреча «Рубина» и «Тамбова» пройдёт в Казани завтра, 30 августа. Начало — в 18:00 мск.
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