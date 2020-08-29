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Юрген Клопп поделился ожиданиями от нового сезона

Юрген Клопп поделился ожиданиями от нового сезона
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу клуба в английской Премьер-лиге и рассказал о подготовке к новому сезону.

«С каждым годом все труднее выигрывать титул. Было ли это легко в прошлом году? Точно нет. Иногда казалось, это так, но это выглядело таким образом, потому что мы были машиной по достижению результата. Нам приходилось биться в каждом матче.

Знаем, нас ждет трудный сезон. Он будет сложным не из-за того, что мы стали чемпионами в прошлом году, а просто потому, что развитие футбола никогда не останавливается.

Удивительно, что люди думают: «Да, вы можете выиграть один раз, но потом – нет». Я так не считаю. Мне 53 года, и я уже 20 лет в профессии. Желание всегда было, даже если я не всегда мог его реализовать. В этом плане ничего не изменится», — цитирует Клоппа The Telegraph.

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