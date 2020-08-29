Сегодня «Спартак» может возглавить таблицу РПЛ. Расписание 6-го тура чемпионата России

Сегодня, 29 августа, матчем «Спартак» — «Арсенал» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



В 6-м туре состоится восемь матчей.



29 августа

«Спартак» — «Арсенал» Т (Москва, 18:00 мск)

«Химки» — «Ротор» (Химки, 20:00 мск)



30 августа

«Уфа» — «Динамо» (Уфа, 14:00 мск)

«Локомотив» — «Зенит» (Москва, 16:00 мск)

«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 18:00 мск)

«Рубин» — «Тамбов» (Казань, 18:00 мск)

«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 20:00 мск)

«Сочи» — «Урал» (Сочи, 20:00 мск)



Если «Спартак» обыграет тульский «Арсенал», то выйдет на первое место в турнирной таблице. «Химки» и «Ротор» впервые встретятся в этом сезоне после выхода из ФНЛ.



Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021



Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021