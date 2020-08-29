Сегодня «Спартак» может возглавить таблицу РПЛ. Расписание 6-го тура чемпионата России

Сегодня, 29 августа, матчем «Спартак» — «Арсенал» стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
В 6-м туре состоится восемь матчей.
29 августа
«Спартак» — «Арсенал» Т (Москва, 18:00 мск)
«Химки» — «Ротор» (Химки, 20:00 мск)
30 августа
«Уфа» — «Динамо» (Уфа, 14:00 мск)
«Локомотив» — «Зенит» (Москва, 16:00 мск)
«Ахмат» — ЦСКА (Грозный, 18:00 мск)
«Рубин» — «Тамбов» (Казань, 18:00 мск)
«Краснодар» — «Ростов» (Краснодар, 20:00 мск)
«Сочи» — «Урал» (Сочи, 20:00 мск)
Если «Спартак» обыграет тульский «Арсенал», то выйдет на первое место в турнирной таблице. «Химки» и «Ротор» впервые встретятся в этом сезоне после выхода из ФНЛ.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
- 29 августа 2020
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