Хосеп Мингелла: Месси продолжит играть в «Барсе» с вероятностью 90 процентов

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелла прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Они угодили в омут. Кто-то предположил, что с продлением чемпионата даты действия контракта изменились. Насколько известно, контракт остается полностью в силе, никаких изменений в датах не было. Со временем между офисами Месси и «Барселоной» налаживаются контакты. Есть вероятность, что Месси продолжит играть в «Барсе», и она составляет 90 процентов» — цитирует Мингеллу Mundo Deportivo.



Лионель Месси демонстрировал желание покинуть «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Главными претендентами на футболиста являются «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ». В контракте нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.

«Барселона» отклонила просьбу Месси о встрече и настаивает на выплате отступных