Хосеп Мингелла: Месси продолжит играть в «Барсе» с вероятностью 90 процентов

Бывший футбольный агент Хосеп Мария Мингелла прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Они угодили в омут. Кто-то предположил, что с продлением чемпионата даты действия контракта изменились. Насколько известно, контракт остается полностью в силе, никаких изменений в датах не было. Со временем между офисами Месси и «Барселоной» налаживаются контакты. Есть вероятность, что Месси продолжит играть в «Барсе», и она составляет 90 процентов» — цитирует Мингеллу Mundo Deportivo.
Лионель Месси демонстрировал желание покинуть «Барселону» в ближайшее трансферное окно. Главными претендентами на футболиста являются «Манчестер Сити», «Интер» и «ПСЖ». В контракте нападающего прописан пункт об отступных в размере € 700 млн.
- 29 августа 2020
-
11:03
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
07:13
-
06:57
-
06:42
-
06:16
-
05:59
-
05:44
-
05:25
-
04:46
-
04:36
-
04:16
-
03:34
-
03:14
-
02:38
-
02:16
-
01:56
-
01:33
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:17