Агент Миранчука: пока Алексей даже не получал от «Аталанты» официальный проект соглашения
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал информацию о переходе клиента в «Аталанту».
«Президенты „Локомотива“ и „Аталанты“ общаются. Я в эти переговоры не вмешиваюсь — не моя прерогатива. Сейчас ждём личного контракта. Он ещё не согласован. Алексей пока даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали, сделка, возможно, и произойдёт», — цитирует Шпинёва журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
Сообщалось, что стоимость трансфера Миранчука составляет 14,5 млн евро. «Локомотив» также получит определённый процент от будущей сделки по перепродаже хавбека. Игрок подпишет пятилетний контракт с клубом из Бергамо.
Ди Марцио: Ал. Миранчук подпишет с «Аталантой» пятилетний контракт, сделка закрыта
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