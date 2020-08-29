Гаттузо прокомментировал дебют Осимхена в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо попросил болельщиков клуба спокойнее относиться к успехам нападающего клуба Виктора Осимхена.



«Мы не подписывали Пеле или Диего Марадону, просто игрока, который привносит что-то новое.



Он важный футболист, и мы много за него заплатили. Не было сомнений, что он даст нам что-то другое, чего у нас не было в мое время здесь. Впереди долгий путь.



Понимаем, что нам нужно улучшаться во многих отношениях. Мы должны работать лучше без мяча, уметь покрывать каждый дюйм поля и находить правильный баланс.



Мы должны осознавать: того, что сделали в прошлом сезоне, было недостаточно для выхода в Лигу чемпионов, поэтому мы все должны делать больше и твердо верить в то, что делаем», — цитирует Гаттузо Sky Sports Italy.

Форвард «Наполи» Осимхен в дебютном матче забил три гола за восемь минут