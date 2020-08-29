Гаттузо прокомментировал дебют Осимхена в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо попросил болельщиков клуба спокойнее относиться к успехам нападающего клуба Виктора Осимхена.
«Мы не подписывали Пеле или Диего Марадону, просто игрока, который привносит что-то новое.
Он важный футболист, и мы много за него заплатили. Не было сомнений, что он даст нам что-то другое, чего у нас не было в мое время здесь. Впереди долгий путь.
Понимаем, что нам нужно улучшаться во многих отношениях. Мы должны работать лучше без мяча, уметь покрывать каждый дюйм поля и находить правильный баланс.
Мы должны осознавать: того, что сделали в прошлом сезоне, было недостаточно для выхода в Лигу чемпионов, поэтому мы все должны делать больше и твердо верить в то, что делаем», — цитирует Гаттузо Sky Sports Italy.
- 29 августа 2020
-
12:24
-
12:19
-
12:19
-
12:16
-
11:54
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
07:13
-
06:57
-
06:42
-
06:16
-
05:59
-
05:44
-
05:25
-
04:46
-
04:36
-
04:16
-
03:34
-
03:14