Фанаты «Лацио» встретили голкипера Пепе Рейну баннером с фашистским приветствием

Фанаты римского «Лацио» неоднозначно встретили новость о подписании контракта с голкипером Пепе Рейной, использовав фашистское приветствие, сообщает Football Italia.
На мосту, расположенном недалеко от Олимпийского стадиона в Риме, был вывешен баннер с надписью Saluti romani camerata Reina (римский привет, товарищ Рейна). Итальянское слово camerata часто использовалось фашистами вместо слова compagno (товарищ).
Как сообщает источник, бывший голкипер «Ливерпуля», «Наполи» и «Милана» высказывался в поддержку испанской политической партии Vox («Голос»), которая является правой национально-консервативной партией. «Ультрас» «Лацио» хорошо известны крайне правой идеологией и неоднократно становились фигурантами скандалов из-за использования фашистской символики.
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