Клаудио Браво близок к переходу в «Бетис»

Бывший вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво и «Бетис» находятся на финальной стадии согласования личного контракта. Осталось решить ряд мелких вопросов и пройти медицинское обследование, сообщает Marca.



Клаудио Браво является свободным агентом, поскольку его соглашение с «Манчестер Сити» истекло после сезона-2019/2020. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1,2 млн. 37-летний чилиец будет бороться за звание первого номера с вратарём «Бетиса» Хоэлем Роблесом.



За свою карьеру Клаудио Браво провёл 373 матча (в 139 он сохранил ворота в неприкосновенности) и пропустил 405 мячей. Чилиец выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити».

Голкипер Браво покинул «Манчестер Сити» после четырёх лет в клубе