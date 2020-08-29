Клаудио Браво близок к переходу в «Бетис»
Бывший вратарь «Манчестер Сити» Клаудио Браво и «Бетис» находятся на финальной стадии согласования личного контракта. Осталось решить ряд мелких вопросов и пройти медицинское обследование, сообщает Marca.
Клаудио Браво является свободным агентом, поскольку его соглашение с «Манчестер Сити» истекло после сезона-2019/2020. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 1,2 млн. 37-летний чилиец будет бороться за звание первого номера с вратарём «Бетиса» Хоэлем Роблесом.
За свою карьеру Клаудио Браво провёл 373 матча (в 139 он сохранил ворота в неприкосновенности) и пропустил 405 мячей. Чилиец выступал за «Коло-Коло», «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Манчестер Сити».
Голкипер Браво покинул «Манчестер Сити» после четырёх лет в клубе
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