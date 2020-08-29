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Алекс Крал: мне нравятся быстрые машины. Купил «Ламборгини», когда смог себе это позволить

Алекс Крал: мне нравятся быстрые машины. Купил «Ламборгини», когда смог себе это позволить
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о своём автомобиле.

«Мне нравятся быстрые машины. Кто-то любит часы, кто-то — украшения, а я купил хороший автомобиль, когда смог себе это позволить. В детстве мне нравилась «Формула-1», болел за Шумахера и «Феррари».

Почему выбрал не «Феррари», а «Ламборгини»? Наверное, потому что «Ламборгини» больше подходит молодым людям, а «Феррари» — это, скорее, для зрелых бизнесменов, мне кажется.

Мы с ребятами из «Спартака» были на гоночной трассе и катались на спорткарах. Очень круто было ощутить предельную скорость такой тачки, ведь на обычных дорогах это невозможно. Кто показал себя лучшим гонщиком? Зоба был в полном порядке! Я тоже неплохо разогнался. А вот Джордан, кажется, немного испугался. Не думаю, что его двигатель успел как следует нагреться", — цитирует Крала пресс-служба клуба.

Алекс Крал: «Спартак» стал сильнее за этот год. К этому сезону мы готовы лучше
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