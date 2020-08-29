Мартин Брайтвайт может продолжить выступления за «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассчитывает увидеть нападающего сине-гранатовых Мартина Брайтвайта в тренировочном процессе и оценить его перспективы. После этого специалист примет решение о сохранении датского форварда в составе или выставлении на трансфер, сообщает Mundo Deportivo.
Брайтвайтом интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм», но переговоров о трансфере игрока «Барселона» не ведёт. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2024 года. Игрок перешёл в стан сине-гранатовых из «Леганеса» за € 18 млн.
В сезоне-2019/2020 29-летний датский футболист провёл за «Барселону» 11 матчей и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 9,5 млн.
«Барселона» хочет продать 12 футболистов
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