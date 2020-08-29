Хамес Родригес согласовал контракт с «Эвертоном»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес согласовал условия личного контракта с «Эвертоном». Колумбийский футболист будет получать в стане «ирисок» € 4,5 млн в год, сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».



29-летний игрок пошёл на двукратное понижение заработной платы, чтобы вновь поработать под руководством главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти. Тренер и футболист пересекались в мадридском «Реале» и «Баварии».



«Сливочные» продолжают переговоры с «Эвертоном», и они находятся на продвинутой стадии. Мадридский клуб хочет получить за игрока € 25 млн, а «ириски» пытаются сбить цену.

Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 футболист в 11 матчах забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригеса в € 32 млн.

Хамесу Родригесу придётся пойти на снижение зарплаты в «Эвертоне»