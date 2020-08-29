«Локомотив» представил новую коммуникационную кампанию на сезон-2020/2021
Представители «Локомотива» рассказали о запуске новой коммуникационной кампании на сезон-2020/21
«На матче с «Зенитом» зрители увидят обновленную графику на табло стадиона и в социальных сетях. В ее основе – геометрические абстракции, по характеру форм напоминающие инженерные чертежи железнодорожных деталей.
Каждый матч – особенный, вызывающий различный спектр эмоций, что и будет отражено в новом графическом сопровождении «Локомотива». Кроме того, болельщиков ждет много специальных акций по ходу всего сезона», — сообщает пресс-служба «железнодорожников».
30 августа «Локомотив» проведёт встречу шестого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Просмотреть видео можно на «ютуб-канале» «Локомотива»
Матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» обслужит Владимир Москалёв
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