Соболев: после смерти матери вернулся в «Спартак» и сказал Тедеско, что выйду и забью гол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как пережил смерть матери.

«Тяжело ли было выходить на поле? Наоборот, хотел выйти и забить гол. Когда приехал после этого всего, подошёл к Тедеско и сказал, что готов играть с первых минут. Сказал, что выйду и забью.

Сделал три футболки с мамой, на случай если не забью в каком-то из матчей. Просто вышел, забил и снял футболку.

У неё были проблемы с сердцем. Она обследовалась, и вроде всё было нормально. Пошла в горы в очередной поход. Сначала случился один приступ, врачи успели откачать. Через некоторое время случился второй — сердце уже не справилось", — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.

Напомним, Соболев забил гол в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) и посвятил его матери.