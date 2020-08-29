Соболев: после смерти матери вернулся в «Спартак» и сказал Тедеско, что выйду и забью гол
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как пережил смерть матери.
«Тяжело ли было выходить на поле? Наоборот, хотел выйти и забить гол. Когда приехал после этого всего, подошёл к Тедеско и сказал, что готов играть с первых минут. Сказал, что выйду и забью.
Сделал три футболки с мамой, на случай если не забью в каком-то из матчей. Просто вышел, забил и снял футболку.
У неё были проблемы с сердцем. Она обследовалась, и вроде всё было нормально. Пошла в горы в очередной поход. Сначала случился один приступ, врачи успели откачать. Через некоторое время случился второй — сердце уже не справилось", — сказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.
Напомним, Соболев забил гол в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2) и посвятил его матери.
Александр Соболев забил в ворота «Сочи» и показал майку с изображением скончавшейся матери
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